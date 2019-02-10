غروندفوس تستضيف عدداً من الفعاليات في المملكة العربية السعودية...

المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية-الأحد 10 فبراير 2019 [ ايتوس واير ]

تماشياً مع التزامها بمشاركة معارفها وخبراتها، وعرض أحدث الابتكارات في تكنولوجيا المضخات، استضافت "غروندفوس"، الشركة العالمية الرائدة والحاصلة على جوائز في مجال تصنيع الحلول المتطورة للمضخات وتطبيقات أنظمة معالجة المياه، ثلاثة فعاليات منفصلة للموزعين والتجار في المملكة العربية السعودية. وتهدف هذه الفعاليات، التي أقيمت بالتعاون مع شركة "زامل"، الموزع المعتمد لمضخات "غروندفوس"، إلى تزويد شركاء توزيع مضخات "غروندفوس" بعروض مباشرة عن المنتجات، وتقديم رؤية الشركة حول مستقبل المضخات، مما يتيح تحسين سوق كفاءة إستخدام المياه في المملكة العربية السعودية.

وشارك أكثر من مائة ضيف في الفعاليات الثلاث التي أقيمت في جيزان وإحساء والمدينة في الخامس والثاني عشر والتاسع عشر من شهر نوفمبر 2018 على التوالي. وركّزت هذه الأحداث على العلامات التجارية العريقة لشركة "غروندفوس" وخدمات المباني السكنية والمنتجات والحلول المحسّنة الذكية المصممة لتوفير ظروف معيشية مريحة ومناسبة لملايين الأشخاص حول العالم.

وفي إطار تعليقه على هذه الفعاليات، قال عبد العزيز داغستاني، نائب المدير العام لشركة "غروندفوس" السعودية: "إن أهمية المياه النظيفة والتخلص السليم من مياه الصرف الصحي تتطلب أقصى درجات الموثوقية والأداء في عملية الضخ؛ وهذا ما تسعى’غروندفوس‘ إلى تحقيقه بفضل منتجاتها وحلولها العريقة، من أجل تحسين حياة عملائنا".

وأضاف: "يعتبر قطاع المياه من أكثر القطاعات الحيوية في المملكة العربية السعودية. وبفضل الدعم القائم على فهمنا العميق لتكنولوجيا المياه، تهدف هذه الفعاليات إلى تعريف الموزعين لدينا بأحدث المنتجات والمعلومات والمعارف لتحسين الموثوقية، وزيادة الأداء والتقليل من التكاليف التشغيلية لتوزيع المياه. وبفضل الطيف الواسع من المنتجات التي يمكن مشاهدتها ولمسها واختبارها، تمكن المدرّبون لدينا من تزويد الضيوف المشاركين بنظرة متعمقة حول منتجات ’غروندفوس‘ ورؤيتها الخاصة بمستقبل المضخات المصمّمة لمواجهة التحديات التي تعترض قطاع إمداد المياه في المملكة العربية السعودية، سواء حالياً أو في المستقبل".

وقد تضمنت الفعاليات عروضًا مباشرة ومثيرة للتطبيقات المحسّنة والمبتكرة، بما في ذلك "جيه بيه سي"، المضخات ذاتية التحضير النفاثة والمعززة، التي تعد مثالية لمجموعة كبيرة ومتنوعة من الإنشاءات. وتعتبر مجموعة "جيه بيه سي" فعالة من حيث التكلفة ومثالية عندما تكون عملية التحضير الذاتية ضرورية، حيث تغطي مجموعة واسعة من الوظائف المحلية لنقل المياه وإمدادها.

وشملت العروض أيضاً مجموعة "إن إس" لمضخات الطرد المركزي ومضخات الطرد المركزي الطرفية المدمجة. تتميز هذه المضخات الفعالة بأنها صامتة وهي مصنوعة من مواد صلبة تضمن حياة طويلة كما تتضمن خاصية حماية مدمجة من الحمل الزائد، مما يساهم بتأمين حماية إضافية.

ونذكر من المدربين الذين ساهموا في تسهيل مجريات هذه الفعاليات كلاً من محمد الحيحي، نادر إبراهيم الحجيلان وأيمن الشحيمي. وشملت العروض أيضاً مضخات عائلة "إس بي"، وهي المضخات المعززة الغاطسة المصممة لضخ المياه النظيفة للتطبيقات المنزلية ومياه الأمطار والآبار الضحلة؛ ومضخات "سكالا 2"، وهي مضخة معززة للمياه المتكاملة تماماً التي توفر ضغط مياه مثالي في جميع الصنابير في الأوقات كافة.

لمحة عن شركة "غروندفوس الخليج للتوزيع":

تعتبر "غروندفوس" شركة رائدة عالمياً في مجال حلول المضخات المتطورة وشركة سبّاقة في مجال تكنولوجيا المياه. وتسهم الشركة في تحقيق الاستدامة العالمية عبر إطلاق تقنيات رائدة تهدف الى تحسين جودة حياة الناس ورعاية كوكب الأرض. وتأسست "غروندفوس الخليج للتوزيع" عام 1989 في دبي، المقر الإقليمي للشركة لمنطقة شرق أوروبا وغرب آسيا وأفريقيا. وتوفر "جروندفوس" مضخات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة وحلول الضخ الذكية لمختلف التطبيقات في مختلف القطاعات بما في ذلك المباني السكنية والتجارية والصناعات ومرافق المياه (إدارة المياه ومياه الصرف الصحي) والمضخات التي تعمل على الطاقة المتجددة. للمزيد من المعلومات حول "غروندفوس" الإمارات العربية المتحدة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.grundfos.ae.