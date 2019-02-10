ضربت هزة أرضية بقوة 8ر4 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الأحد جنوب غربي إيران.

وذكر مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الهزة التي وقعت على عمق 15 كيلومتراً من سطح الأرض وقعت في مدينة "ايذة" التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران دون ذكر أنباء عن وقوع أضرار أو ضحايا.

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 8ر4 درجة يضرب إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.