العثماني في أديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي

كما كان الشأن في السنة الماضية، يقود رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الوفد المغربي المشارك في قمة الاتحاد الإفريقي، التي تنعقد ابتداء من الأحد.
فبعدما أعلن تأجيل المجلس الحكومي، الذي كان مرتقبا عقده يوم أمس الجمعة، إلى موعد غير محدد، عاد بلاغ لرئاسة الحكومة ليكشف تكليف الملك رئيس الحكومة بترؤس الوفد المغربي الذي سيشارك في الدورة الـ32 لمؤتمر الاتحاد الإفريقي، والتي ينتظر أن تختتم يوم الاثنين المقبل.
وتصادف قمة هذه السنة مرور سنتين كاملتين على استعادة المغرب مقعده داخل هذه المنظمة القارية، فيما ينتظر أن يحضر افتتاح القمة كل من الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية.
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