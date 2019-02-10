مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بالخليل واعتقالات بالضفة والقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قام عشرات المستوطنين بتنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين في مناطق مختلفة بالخليل وخاصة في حي تل الرميدة، في الوقت الذي شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، إن جنوده اعتقلوا 5 فلسطينيين في الضفة، فيما تم تسليم بلاغات للعديد من المواطنين للمثول للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، بزعم ضلوعهم في أعمال مقاومة شعبية.

في محافظة القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال صباح اليوم الأحد، كلا من: آدم مأمون أبو ريالة، وعلي أمجد عطية، وصالح غسان عبيد، عقب دهم منازل ذويهم في العيساوية، وتفتيشها.

واعتقلت شرطة الاحتلال، مساء السبت، الفتى محمد عوني أصلان، والفتى عبد الشاب حسن أبو لطيفة على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، بزعم حيازتهما أدوات حادة.

في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد سليم أبو مفرح، ومراد سامي جبريل من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ومجاهد وائل عيسى من بلدة الخضر، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي الخليل، احتشد عدد كبير من مستوطني "كريات أربع" والبؤر الاستيطانية في مدينة الخليل، عند منطقة السهلة جنوب المدينة، وأطلقوا دعوات عبر مكبرات الصوت للتجمع في المنطقة، وأخرى لقتل الفلسطينيين.

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وسلم جيش الاحتلال بلاغ استدعاء للحاج حمودة الجعبة (85 عاما) من الخليل، وداهم منزل الأسير عرفات ارفاعية في منطقة الضاحية بالمدينة والذي يتهمه بقتل مستوطنة قبل عدة أيام.

كما هاجم عشرات المستوطنين على مفترق التجمعات الاستيطانية "غوش عتصيون" شمال الخليل، مساء السبت، مركبات المواطنين ووجهوا الشتائم والتهديدات لهم.

وشهدت المنطقة عدة اقتحامات للمستوطنين لمنزل عائلة أبو السرور المقام بالقرب من بيت البركة، في محاولة منهم للاستيلاء عليه وإخلائه من ساكنيه بالقوة.