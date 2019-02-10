ماذا قال مدرب ليفربول عن هدف صلاح؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، عن مباراة فريقه الأخيرة بعد الفوز على بورنموث بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب "أنفيلد"، ضمن أحداث الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية "B.B.C"، عقب انتهاء المباراة "نحن لسنا سعداء بالأداء في آخر مباراتين، وعانينا قليلًا من الكرات الثابتة، وهناك العديد من الأمور التي نريد التحسن بها".

وأضاف "كان لدينا إصابات ومرض بعض اللاعبين الجاهزين ليلة المباراة، لكن لدينا طموحات وفزنا بأداء جيد".

وأردف كلوب "فينالدوم لم ينم معنا في الفندق، لقد كان يعاني من القيء والإسهال قبل يومين من المباراة، لذلك لم يأتي مع الفريق إلى الفندق قبل المباراة".

وأضاف المدرب الألماني "مر بكل شيء لا يرغب المرء في المرور به قبل ليلتين من مباراة. وبعد ذلك قال عقب الخلود للنوم لمدة ساعتين أشعر بأنني على ما يرام، أستطيع اللعب".

وجاء هدف فينالدم بتسديدة متقنة من فوق حارس بورنموث أرتور بوروتس، بعدما سيطر اللاعب الهولندي ببراعة على تمريرة طويلة من الظهير الأيسر آندي روبرتسون.

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لكن كلوب ضحك قائلا إنه شعر بالقلق من احتمال انتقال العدوى من فينالدم إلى زملائه أثناء الاحتفال بالهدف.

وقال كلوب "شعرت بالقلق بعد أن سجل لأن الكل احتضنه"، مضيفا أن سلوك فينالدم يعد نموذجا لتشكيلته التي تتقدم بثلاث نقاط على مانشستر سيتي الذي يواجه تشيلسي.

وتابع الألماني "الهدف الثالث كان عالميًا، أردنا إظهار ردة فعلنا، عملنا ليس فقط تحقيق الفوز، ولكن يجب أن نؤدي بشكل جيد ونقنع".

وانتقل كلوب للحديث عن جماهير ليفربول "الجماهير شعرت ببعض التوتر للكثير من الأسباب، ولكن هذا ليس شيئا خاص بليفربول، لكنه خاص بكرة القدم كلها".

وعاد ليفربول لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، والذي يستعد لاستقبال تشيلسي، اليوم الأحد.