نيمار يفكر في الانتقال للدوري الإنجليزي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، يفكر في خوض تجربة احترافية جديدة بعيدا عن العودة إلى الدوري الإسباني.

وذكر موقع "le10sport" الفرنسي، أنه في حالة مغادرة نيمار لسان جيرمان، فإنه قد يسلك طريقًا آخر بعيدًا عن الليغا، بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت العديد من التقارير ربطت نيمار بالعودة إلى برشلونة، في حين أشارت أخرى إلى أن ريال مدريد يضع أنظاره صوب اللاعب البرازيلي في حالة مغادرته لسان جيرمان.

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وأوضح الموقع الفرنسي، أن أيام نيمار في سان جيرمان باتت معددة، والميركاتو الصيفي المقبل سيكون حاسمًا في تحديد مستقبل أغلى لاعب في العالم.

وأشارت الصحف البريطانية في الأيام الماضية إلى وجود اهتمام من مانشستر يونايتد بضم نيمار، وهو ما أكده الموقع الفرنسي مشددًا على أن النجم البرازيلي لا يستبعد خوض مغامرة جديدة في مسيرته مع الشياطين الحمر.

وكان نيمار انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا.