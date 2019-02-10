شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع امرأة و4 أطفال فى حريق بمقاطعة روسية والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان أصدره المركز الإقليمى لمكتب التحقيقات الفيدرالى الروسى اليوم الأحد، أن الحريق وقع الليلة الماضية فى مبنى سكنى خاص يقع فى قرية "بولويكا كراسنوزيرسكى" بمقاطعة نوفوسيبيرسك.
وأوضح أنه بعد إخماد الحريق، تم العثور على جثث امرأة مواليد عام 1982 و4 أطفال صغار مواليد أعوام 2013 و2015 و2016 و2018.
وأضاف البيان أنه فى الوقت الراهن، يقوم المحققون من الإدارة الإقليمية للجنة التحقيق الروسية بتفتيش مكان الحادث لمعرفة سبب الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع امرأة و4 أطفال فى حريق بمقاطعة روسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.