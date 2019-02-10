مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 10 جراء تحطم مروحية في السودان

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين إثر تحطم مروحية عسكرية إثيوبية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.
وقالت الأمم المتحدة في بيان بحسب "روسيا اليوم"، إن 23 شخصا كانوا على متن المروحية، لقي 3 منهم مصرعهم، فيما أصيب 10 أشخاص، بينهم ثلاثة إصابات حرجة.
وأضاف البيان، أن سبب الحادث لم يُعرف بعد، موضحاً أن المروحية كانت تقوم بعملية روتينية لنقل جنود إثيوبيين لدعم جهود القوة الأممية في ضمان السلام والأمن في منطقة أبيي.
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