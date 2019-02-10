هزة ارضیة بقوة 4.8 تضرب جنوب غرب ایران

ضربت هزة ارضیة بقوة 4.8 درجة علي مقیاس ریختر، الاحد، منطقة ایذة بمحافظة خوزستان جنوب غرب ایران.
وقال مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجیوفیزیائیة بجامعة طهران، إن هذه الهزة وقعت فی الدقیقة 56 و 23 ثانیة من فجر الیوم، في مدینة ایذة التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غرب ایران.
واضاف، ان الهزة وقعت في عمق 15 كم من سطح الارض وكان مركزها عند التقاء خطی العرض الشمالي 31.73 والطول الشرقي 49.58 درجة.
وأوضح أن اي تقاریر بوقوع اضرار محتملة جراء هذه الهزة الارضیة لم تصل.
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