بدء توافد القادة المشاركين في القمة الأفريقية لمقر انعقادها بأديس أبابا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ قادة وممثلو الدول المشاركة في القمة الأفريقية الـ32 في التوافد على مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية (أديس أبابا)، الأحد، حيث تتسلم مصر رئاستها.

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مقر الاتحاد الأفريقي، قبل أن يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره التونسي الباجي قائد السبسي.

كما وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى مقر الاتحاد الأفريقي، حيث يترأس وفد بلاده في تلك القمة، ويلقي عددا من الكلمات خلال فعالياتها.

وتتسلم مصر رئاسة الدورة الحالية للقمة الأفريقية التي تضع مكافحة الإرهاب على رأس أولوياتها، إلى جانب مبادرة إسكات البنادق لتحقيق السلم في القارة التي تؤرقها أزمة اللاجئين.

وكثفت عناصر الأمن الإثيوبي من وجودها بمقر ومحيط الاتحاد الأفريقي، استعداداً للقمة الأفريقية التي تنطلق خلال ساعات محدودة.

Advertisements





كما بدا ملاحظاً وجود عشرات الكاميرات الخاصة بالإعلاميين والصحفيين لتغطية فعاليات القمة الـ32، والتي تستمر على مدار يومين، وتتسلم مصر رئاستها.

وانطلقت اجتماعات الدورة العادية الـ34 للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، الخميس الماضي، تمهيداً لعقد القمة الأفريقية.

وبحثت الاجتماعات التمهيدية مشروع جدول الأعمال والمقررات والإعلانات المنبثقة عن اجتماع الممثلين الدائمين المنعقد منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بانتظار تناول جدول أعمال القمة الحافل بملفات شائكة تعرقل نمو القارة السمراء، في مقدمتها الإرهاب والنزاعات باعتبارها سبب محنتي النزوح واللجوء.



