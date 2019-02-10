استعدادات أمنية وإعلامية لمتابعة وصول الوفود لمقر القمة الأفريقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كثفت عناصر الأمن الإثيوبي من وجودها بمقر ومحيط الاتحاد الأفريقي في العاصمة أديس أبابا، الأحد، استعداداً للقمة الأفريقية التي تنطلق خلال ساعات محدودة.

كما بدا ملاحظاً وجود عشرات الكاميرات الخاصة بالإعلاميين والصحفيين لتغطية فعاليات القمة الـ32، والتي تستمر على مدار يومين، وتتسلم مصر رئاستها.

ووصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى أديس أبابا، السبت، حيث تتسلم مصر رئاسة الدورة الحالية، والتي تضع مكافحة الإرهاب على رأس أولوياتها، إلى جانب مبادرة إسكات البنادق لتحقيق السلم في القارة التي تؤرقها أزمة اللاجئين.





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وانطلقت اجتماعات الدورة العادية الـ34 للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، الخميس الماضي، تمهيداً لعقد القمة الأفريقية.





وبحثت الاجتماعات التمهيدية مشروع جدول الأعمال والمقررات والإعلانات المنبثقة عن اجتماع الممثلين الدائمين المنعقد منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بانتظار تناول جدول أعمال القمة الحافل بملفات شائكة تعرقل نمو القارة السمراء، في مقدمتها الإرهاب والنزاعات باعتبارها سبب محنتي النزوح واللجوء.



