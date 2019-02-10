الاتحاد الأفريقي في 56 عاما من الوجود.. أبرز المحطات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - 56 عاما مرت على نشأة الاتحاد الأفريقي، هذه المنظمة القارية الساعية إلى تحقيق أهداف أعضائها المشتركة، وبلورة توصيات من شأنها التوصل لحلول للقضايا الشائكة المطروحة على القارة السمراء.

فيما يلي، تستعرض "العين الإخبارية" أبرز محطات المنظمة :



- عام 1963



25 مايو: 30 دولة أفريقية مستقلة تعلن ولادة منظمة الوحدة الأفريقية في أديس أبابا.

الهدف: وحدة القارة والسيادة والسلامة الإقليمية للأعضاء.





- عام 1980



منظمة الوحدة الأفريقية تعتمد في نيجيريا "خطة عمل لاغوس"، الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي ووضع أسس مجموعة اقتصادية أفريقية، في خطوة لم تثمر أي نتائج في حينه.

- عام 1985



المغرب ينسحب رسميا من منظمة الوحدة الأفريقية، احتجاجا على انضمام "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" إليها في عام 1982.

- عام 1991

الدول الأعضاء بمنظمة الوحدة الأفريقية تعلن تأسيس المجموع الاقتصادية الأفريقية، بهدف خلق فضاء اقتصادي موحد بحلول عام 2025.

- عام 1999



خلال قمة خاصة عقدت بمدينة سرت الليبية، اقترحت منظمة الوحدة الأفريقية إنشاء اتحاد أفريقي يسعى إلى تحقيق أهداف سياسية مشتركة، على غرار الاتحاد الأوروبي.

-عام 2000

الدخول في عهد جديد: في اجتماع عقد بالعاصمة التوغولية لومي، وقع رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

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-عام 2001

رسميا، باتت منظمة الوحدة الأفريقية تسمى الاتحاد الأفريقي، وتضم 53 عضوا.

-عام 2003

الاتحاد الأفريقي يعتمد مجلس أمن على غرار الأمم المتحدة، يتكون من 15 ممثلاً منتخباً من الدول الأعضاء، ويمكنه إجراء تدخلات عسكرية وعمليات حفظ سلام في إفريقيا، حتى ضد إرادة الدول الأعضاء الكاملة.

-عام 2004

المنظمة القارية تعتمد برلمانها الأفريقي، مكونا من 265 ممثلا منتخبا من الدول الأعضاء، ويتخذ من مدينة ميدراند بجنوب أفريقيا مقرا له.





-عام 2006

لأول مرة، تعين الولايات المتحدة الأمريكية سفيرا لها لدى الاتحاد الأفريقي، سيندي كورفيل، وهي أيضا أول سفير لبلد غير إفريقي لدى المنظمة القارية.

-عام 2012

وزيرة الداخلية في جنوب أفريقيا نكوسازانا دلاميني-زوما تصبح أول امرأة تنتخب لرئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، أعلى منصب بالمنظمة القارية.

-عام 2013

الاتحاد الأفريقي يضم 54 عضوا، أي مجمل بلدان القارة السمراء باستثناء المغرب.

الصحراء الغربية عضو كامل في الاتحاد الأفريقي ولكنها ليست جزءا من الأمم المتحدة، نظرا لعدم الاعتراف بها عمومًا كدولة، فيما جرى تعليق عضوية كل من أفريقيا الوسطى وغينيا بيساو ومدغشقر حتى إشعار آخر.

-عام 2018

البلدان الـ44 الأعضاء بالاتحاد الأفريقي يوقعون اتفاقا لإنشاء منطقة للتبادل الحر، في "لحظة تاريخية" على حد وصف رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي.