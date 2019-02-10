الان تتابع واشنطن تحذر أوروبا.. بسبب إيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

قال سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا، ريتشارد غرينيل، لصحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ” إن آلية الاتحاد الأوروبي الرامية إلى المساعدة في تسهيل التجارة مع إيران والالتفاف حول العقوبات الأمريكية، هي عدم احترام لسياسات واشنطن ومسار غير ملائم للعمل.

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وأضاف في تصريحات نشرت اليوم الأحد أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستخدم العقوبات لإجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات ومنعها من تطوير أسلحة نووية ومن تطوير برنامجها الصاروخي”.

وأطلقت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الآلية المعروفة باسم “إنستكس” في نهاية يناير الماضي، في مسعى للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران الموقع في 2015، والذي وضع بالفعل قيوداً على قدرة طهران على تطوير أسلحة نووية.

وستسمح آلية “إنستكس” بالتجارة دون معاملات مالية مباشرة، فعلى سبيل المثال، يمكن لإيران تسليم النفط أو منتجات أخرى إلى أوروبا، وبدلاً من دفع الأموال إلى البنوك الإيرانية ستذهب الأموال إلى الشركات الأوروبية التي تبيع الدواء أو الغذاء إلى إيران.