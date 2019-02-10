وزارة الخارجية الأمريكية تدعو إيران لوقف تطوير الصواريخ الباليستية

دعت وزارة الخارجية الأمريكية النظام الإيرانى إلى الوقف الفورى لكل الأنشطة التى تتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2231، بما فى ذلك إطلاق المركبات الفضائية، وتطوير واختبار الصواريخ الباليستية.
وقال المتحدث باسم الوزارة روبرت بالادينو فى بيان صحفى بثته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية "فى تحد للمجتمع الدولى يستمر النظام الإيرانى فى تطوير واختبار الصواريخ البالستية كما أن مركبات الإطلاق الفضائى تستخدم تكنولوجيا متطابقة تقريبًا وقابلة للتبادل مع تلك المستخدمة فى القذائف التسيارية بما فى ذلك الصواريخ البالستية العابرة للقارات".
وأضاف البيان أنه يجب التصدى لتجاهل إيران الصارخ للقواعد الدولية كما يجب إعادة القيود الدولية الأكثر صرامة لردع برنامج الصواريخ الإيراني.
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