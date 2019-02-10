إعلامي مصري يكشف تفاصيل جديدة فى قضية رشوة حمد بن جاسم

كشف الإعلامي المصري عمرو أديب تفاصيل جديدة عن فضيحة فساد وعمولات حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق وقطر باركليز، حيث طلب حمد بن جاسم سمسرة من بنك باركليز عام 2008.

وقال أديب خلال برنامجه: "أحد المديرين قال: أنا لطعت رئيس وزراء قطر بشكل مهين لعدة أيام علشان أرد عليه فى الرشوة اللى هو عاوزها"، مضيفاً: "وجه وقت وقاله معلش رايح دبى وجاى، ولكن حمد بن جاسم قاله هستنى، قالى كان بيكلمنى ومبردش عليه".

وأضاف أديب: "أهيب بحمد بن جاسم، الموضوع كده بقى مهين، الجرائد القطرية فى بريطانيا لا تذيع هذه الأشياء، وكذلك قطر".

وأوضح أديب، أن الموضوع ليس فقط رشوة، ولكن حمد بن جاسم أنشأ شركة اسمها "تشالينجر"، مردفاً: "قال حمد بن جاسم: مش قطر هتشترى أسهم فى باركليز، والشركة كمان هتاخد أسهم، وأنا بشترى باسم الشركة اللى مسجلها فى جزر العذراء، حليلى بقى".

وأردف أديب: "أهيب بكل مذيعين قناة الجزيرة.. اتكلموا عن السرقة اللى حصلت، اتكلموا عن الرشوة.. أنا بطلب من حمد بن جاسم للمرة الألف يطلع بيان ينفى الكلام ده".