فيديو .. إستغاثة «هند البلوكي» وتحرك عاجل من «الإمارات»

صدى البلد

قالت مديرة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عفراء البسطي، تعليقا على قضية الإماراتية هند البلوكي، إن إمارة دبي والقيادة وضعت سياسات وقوانين واضحة لحماية النساء في هذه الظروف.

وأضافت البسطي في تغريدة عبر "تويتر" إنها علمت مؤخرا بقضية السيدة الإماراتية هند البلوكي، وأنها تعلن دعمها لهذه القضية.

وأضافت أن لكل فرد الحق في الحرية بخاصة النساء، وأن دبي وضعت قوانين وسياسات واضحة لحمايتهمن في تلك الظروف.

وأوضحت أنها ختارت محامين على استعداد لمساعدة البلوكي وتوجيهها، وأن الهدف الأول هو إعادة لم شملها مع أطفالها...