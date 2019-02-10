نانسي بيلوسي: أدعم غوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا حتى يتم عقد انتخابات

شددت زعيمة الديمقراطيين ب​الكونغرس الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​ تعليقاً على الأوضاع في ​فنزويلا​، على أن "الجمعية الوطنية هي السلطة الديمقراطية الوحيدة في فنزويلا، وأدعم قرارها، بشأن ​خوان غوايدو​"، معنلة عن دعمها لـ"غوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا حتى يتم عقد ​انتخابات​ حرة ديمقراطية في البلاد"، مؤكدة أن "​أميركا​ يجب أن تحترم العملية الديمقراطية الشرعية".

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