صحيفة فرنسية: محامو "رينو" دانوا تجاوزات "نيسان" في تحقيقاتها بقضية كارلوس غصن

عبّر محامو شركة "رينو"، في رسالة إلى نظرائهم في "نيسان"، نشرتها صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، عن "قلقهم العميق من الوسائل الّتي تستخدمها "نيسان" ومجلسها القانوني لإجراء التحقيقات الداخلية وطريقة معاملتهم لبعض موظفي "رينو".

وأوضحت الصحيفة أنّ "هذه الوثيقة الّتي تقع في عشر صفحات، أرسلها مكتب "كين، إيمانويل، أوركوهارت، اند ساليفان" إلى نظرائهم في "نيسان" في مكتب "لاثام أند واتكينز"، لافتةً إلى أنّ "محامي المجموعة الفرنسية أكّدوا أنّ "رينو" جمعت أدلة كافية لفهم الوسائل الّتي تستخدمها "نيسان" ومحاموها في محاولة دفع مكتب النائب العام ​اليابان​ي إلى استجواب موظفي "رينو".

وبيّنت الصحيفة نقلًا عن الرسالة أنّ "نيسان" ومحاميها بحثوا في ​فرنسا​ عن عناصر تعزّز الاتهام ضدّ الرئيس الأسبق لتحالف "رينو- نيسان" ​كارلوس غصن​ بعد توقيفه وبدون الرجوع إلى حليفتهم. كما أنّ محامي "نيسان" قاموا بمحاولة تفتيش شقق غصن في ​البرازيل​ و​لبنان​ و​هولندا​ بدون إبلاغ "رينو"، مدينين هذه التجاوزات".

يُذكر أنّ غصن أوقف في ​طوكيو​ في 19 تشرين الثاني وهو مسجون في اليابان بشبهة استغلال الثقة وعدم التصريح عن إيرادات، في كشوف قدّمها إلى سلطات البورصة من 2010 إلى 2018.

واستقال غصن الذي كان رئيس "رينو" منذ 2005، من هذا المنصب في نهاية كانون الثاني الماضي. وأقيل من رئاسة "نيسان" و"وميتسوبيشي" بعد كشف هذه المعلومات.