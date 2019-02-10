مقتل 3 أشخاص بتحطم مروحية في مجمع للأمم المتحدة بالسودان

أعلنت الأمم المتحدة في بيان عن مقتل 3 أشخاص، إثر تحطم مروحية عسكرية إثيوبية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في السودان، موضحة أن 23 شخصا كانوا على متن المروحية، قتل 3 منهم، فيما أصيب 10 أشخاص، بينهم ثلاثة إصابات حرجة، مضيفة أن سبب الحادث لم يعرف بعد.
وحصل الحادث في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، وتعد جسرا بين شمال السودان وجنوبه.
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