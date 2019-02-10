مقتل 3 أشخاص بتحطم مروحية في مجمع للأمم المتحدة بالسودان

أعلنت ​الأمم المتحدة​ في بيان عن مقتل 3 أشخاص، إثر ​تحطم مروحية​ عسكرية إثيوبية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في السودان، موضحة أن 23 شخصا كانوا على متن المروحية، قتل 3 منهم، فيما أصيب 10 أشخاص، بينهم ثلاثة إصابات حرجة، مضيفة أن سبب الحادث لم يعرف بعد.

وحصل الحادث في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان و​جنوب السودان​، وتعد جسرا بين شمال السودان وجنوبه.