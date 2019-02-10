"الجيش الوطني الليبي" أعلن شن غارة تحذيرية قرب حقل نفطي في جنوب البلاد

أعلن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير ​خليفة حفتر​ "أنّه شنّ غارة جوية تحذيرية، فيما كانت طائرة تقلع قرب حقل نفطي في جنوب ​ليبيا​".

وأوضح أنّ "الغارة استهدفت مدرجًا كانت تستعدّ طائرة مدنية تتّسع لتسعين راكبًا للاقلاع منه في اتجاه ​طرابلس​". ويستخدم هذا المدرج عادةً لنقل العاملين في حقل الفيل النفطي الّذي يبعد 750 كلم جنوب غرب طرابلس.

وكان "الجيش الوطني الليبي" قد أعلن هذا الأسبوع "حظر أي هبوط أو إقلاع من مطارات المنطقة من دون إذن منه".