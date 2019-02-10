بومبيو ومدير برنامج الأغذية العالمي ناقشا الوضع الإنساني باليمن وفنزويلا

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالاديانو، أنّ "وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، التقى مدير برنامج الأغذية العالمي دافيد بيزلي، وناقش معه الوضع في فنزويلا واليمن".
ولفت في بيان، إلى أنّ "الجانبين شدّدا خلال الاجتماع على ضرورة حلّ سياسي للنزاع في اليمن، وناقشا تعاون الولايات المتحدة الأميركية مع برنامج الأغذية العالمي الّذي يهدف إلى تزويد مواطني البلاد بالأغذية"، مركّزًا على أنّ "العمليات العسكرية جعلت اليمن يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم".
وبيّن أنّه "تمّت أيضًا مناقشة الظروف الإنسانية الصعبة، الّتي أجبرت ملايين الفنزويليين على الفرار من البلاد".
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