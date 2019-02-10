أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بـ"وقوع جريح نتيجة اصطدام مركبة بالحائط عند نزلة جسر ​الكوكودي​ باتجاه أنفاق المطار". ولفتت إلى "وقوع جريحين نتيجة انزلاق مركبة واصطدامها بالفاصل الوسطي على ​أوتوستراد جونية​ - ​طبرجا​، وحركة المرور ناشطة في المحلة".

كانت هذه تفاصيل خبر جريح عند نزلة جسر الكوكودي واثنان آخران باصطدام مركبة بالفاصل على أوتوستراد جونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.