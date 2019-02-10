القادة الأفارقة يتوافدون على مقر الاتحاد الأفريقى قبيل انعقاد القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - أديس أبابا- أ ش أ: بدأ القادة ورؤساء الدول والحكومات الأفريقية صباح اليوم الأحد فى التوافد على مقر الاتحاد الأفريقى بأديس أبابا قبيل انطلاق اجتماعات القمة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتنطلق أعمال القمة العادية الثانية والثلاثين لقادة ورؤساء الدول والحكومات الأفارقة والتى تحمل عنوان موضوع العام "اللاجئون، والعائدون والنازحون داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسرى فى أفريقيا" فى وقت لاحق بمشاركة الرئيس السيسي .​

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