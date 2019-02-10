إليزابيث وارين تدشن حملتها لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - (بي بي سي):

دشنت السيناتور إليزابيث وارين رسميا حملتها لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة متعهدة بالقضاء على انعدام المساواة الاقتصادية.

وأصبحت وارين أحدث شخصية من الحزب الديمقراطي تسعى لنيل الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب.

ورد فريق الحملة الانتخابية لترامب على وارين حتى قبل أن تعلن بدء حملتها رسميا و وصفتها حملة ترامب بأنها "فاسدة".

ويعد هذا أول تدخل مباشر من حملة ترامب في حملات المنافسين المحتملين في انتخابات الرئاسة المقررة عام 2020.

و كتب براد باسكال، مدير حملة ترامب، على مواقع التواصل الاجتماعي "سيرفض المواطنون الأمريكيون حملتها غير الأمينة وأفكارها الاشتراكية التي ستؤدي إلى زيادة الضرائب وتقتل الوظائف وتدمر الطبقة الوسطى في أمريكا".

واتهم باسكال وارين بإهانة المواطنين الأصليين عندما قامت بتحليل الحمض النووي الخاص بها لتثبت أنها من أحفاد قبيلة شيروكي التي تعود إلى السكان الأصليين لأمريكا.

وفي خطابها في ولاية ماساتشوسيتس أكدت وارين أن ترامب تجسيد في أجلى صورة لكل ما هو خطأ في المجتمع الأمريكي معتبرة أنه نتاج للنظام الفاسد الذي يحابي الأثرياء والأقوياء ويهيل التراب على كل شخص آخر.

أطلقت وارين حملتها الانتخابية من مصنع شهير لكنه مهجور منذ مدة طويلة.

إستخدمت وارين الخلفية وإضاءتها الباهتة لتبرز فكرتها الرئيسية في أن الطبقة العاملة تم عزلها من جانب الأثرياء المتنمرين والحكومات المتتالية.

ورغم درجة الحرارة التي كانت تحت الصفر والرياح الشديدة حضر عدة آلاف مؤتمر وارين لسماعها تتعهد بمحاربة الفساد في واشنطن وإعادة الاتزان إلى الاقتصاد و إصلاح الديمقراطية الأمريكية.

ودخلت وارين الساحة السياسية وهي مكتظة حيث يبحث الحزب الديمقراطي عن مرشح يمكنه هزيمة دونالد ترامب.

وأبدى بعض الحضور تخوفهم من أن حملة وارين قد تواجه صعوبات في المستقبل بسبب محاولتها إثبات صلتها بقبائل السكان الأصليين.

ولطالما كانت وارين نجما في ساحة اليسار التقدمي الأمريكي وتمكنت من بناء حملة رائعة على مستوى الولايات المختلفة ولايزال امامها أقل من عام بقليل حتى يبدأ الناخبون في تكوين أرائهم.

من هي إليزابيث وارين؟

سيناتور ولاية ماساتشوسيتس منذ العام 2012

ولدت في اوكلاهوما لكنها الآن تعيش في كامبريدج في ولاية ماساتشوسيتس

أستاذة سابقة في القانون في جامعة هارفارد

شاركت ابنتها في تأليف كتابين في اقتصاد إدارة المنزل

تعبر عن التيار اليساري في الحزب الديمقراطي

انتقلت من الحزب الجمهوري إلى الحزب الديمقراطي في حقبة التسعينات من القرن الماضي

اقترحت ضريبة تبلغ 2% على الأشخاص الذين يمتلكون أكثر من 50 مليون دولار

اقتبست الناشطات النسويات عبارة " ومع ذلك فهي أصرت وثابرت" التي قالتها وارين عام 2017 واستُخدمت كشعار للحركة النسوية في الولايات المتحدة.