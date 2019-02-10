القضاء الماليزي يبدأ بعد غدٍ محاكمة رئيس الوزراء السابق بتهمة الفساد

تبدأ يوم الثلاثاء محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق بتهمة الفساد.
ودفع نجيب ببراءته من اتهامات بخيانة الأمانة واستغلال السلطة وغسيل الأموال فيما من المتوقع أن تكون أول محاكمة ضمن محاكمات كثيرة بسبب ما يشتبه بأنه تحايل في صندوق التنمية الماليزي الحكومي وان.ام.دي.بي.
وتبدأ المحاكمة بعد تسعة أشهر من خسارة نجيب في انتخابات عامة هيمن عليها استياء الناس بسبب مزاعم بسرقة نحو 4.5 مليار دولار من صندوق وان.ام.دي.بي وتحويل ربعها إلى حساباته الشخصية في البنوك. وعثرت الشرطة على بضائع بقيمة نحو 300 مليون دولار وأموال سائلة في عقارات لها صلة بنجيب بعد فترة وجيزة من الانتخابات التي جرت في مايو 2018.
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