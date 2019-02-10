وقع مسؤولون كوريون جنوبيون عل اتفاق قصير الأجل اليوم الأحد، سيرفع حجم المساهمات التي تقدمها سول من أجل دعم القوات الأميركية في شبه الجزيرة الكورية بعد انتهاء اتفاق سابق في ظل دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقديم مزيد من الأموال.

ويتعين موافقة البرلمان الكوري الجنوبي على الاتفاق الجديد ولكنه سيرفع مساهمة كوريا الجنوبية إلى 1.03 تريليون وون(890 مليون دولار) من 960 مليار وون في 2018.

وعلى عكس الاتفاقيات السابقة التي كانت تستمر خمس سنوات من المقرر أن ينتهي هذا الاتفاق خلال سنة واحدة مما قد يجبر الجانبين على العودة إلى طاولة المفاوضات في غضون شهور.

كانت هذه تفاصيل خبر سول توقع اتفاقاً مع واشنطن لزيادة مساهمتها في دعم القوات الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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