الان تتابع زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيؤول- الخليج 365: ضرب زلزال بلغت قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مدينة “بوهانج” بجنوب شرق كوريا الجنوبية.ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية عن مسؤولين قولهم: إن الزلزال وقع في الساعة 12:53 بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي لكوريا الجنوبية) على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال شرقي المدينة الساحلية في البحر الشرقي وعلى عمق 21 كيلومترا.

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