الان تتابع عشرات الآلاف يحتجون ضد الحكومة الإيطالية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روما- الخليج 365:

خرج عشرات الآلاف المحتجين إلى شوارع روما للاحتجاج على المسار الذي تنتهجه الحكومة الإيطالية الشعبوية، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام المحلية.

وكانت عدة نقابات قد دعت إلى الاحتجاج للفت الانتباه إلى الظلم والبطالة والعنصرية في ظل الحكومة التي تولت السلطة العام الماضي.

وقالت رئيسة الاتحاد الإيطالي لنقابات العمال آنا ماريا فورلان: يجب على الحكومة أن تخرج من واقعها الافتراضي وتدخل العالم الحقيقي.

وقال ماوريتسيو لانديني الذي يشغل منصباً في الاتحاد الإيطالي العام للعمال: يجب أن تكون البلاد موحّدة لا منقسمة.

ولم تتوفر أعداد رسمية للمشاركين، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن عدد المشاركين بلغ 200 ألف شخص.

وعزلت حكومة روما الشعبوية، المؤلفة من حزب حركة خمس نجوم وحزب الرابطة اليميني المتطرف، العديد من الإيطاليين من خلال موقفها المناهض للهجرة وسياسات أخرى مثيرة للجدل.