تعرف على حالة الطقس اليوم فى السعودية.. سقوط أمطار فى مكة والرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس، هطولاً لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، وسماءً غائمةً جزئيًا على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة)، بحسب (واس)

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالى والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبى بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.