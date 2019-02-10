معارض زيمبابوي: الرئيس يعاملنا كالصراصير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اتهم سياسي زيمبابوي بارز الرئيس إيمرسون منانجاجوا، بمعاملة أنصار المعارضة مثل الصراصير التي يتعين القضاء عليها، مما يستحضر اللهجة التي كانت تستخدم خلال الإبادة الجماعية لأقلية التوتسي في رواندا عام 1994.

وقالت وكالة بلومبيرج للأنباء أمس إن تينداي بيتي، وهو عضو بارز بحركة التغيير الديمقراطي المعارضة، حمل منانجاجوا مسؤولية عمليات القمع الأكثر وحشية للمظاهرات التي اندلعت في المناطق الحضرية في زيمبابوي، منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1980.