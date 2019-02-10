كتبت- ياسمين محمد:
علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الإقرار المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والخاص بتسليم جهاز "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي، والذي تضمن التزام ولي الأمر بسداد مبلغ 4500 جنيه في حالة فقدان جهاز "التابلت" الخاص بنجله أو تلفه بشكل يستحيل معه الإصلاح؛ لتسليم التلميذ جهاز بديل.
وقال شوقي، معلقًا على تساؤلات أولياء الأمور من خلال مجموعة "أدعم طارق شوقي" عبر تطبيق "واتس آب"،: "هذا ليس الإقرار النهائي وقمت بتعديله ظهر السبت، أرجو دائما الانتظار وتفادي التسريبات لأنها ليست دقيقة وتحدث...
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم يوضح حقيقة إلزام ولي الأمر دفع 4500 جنيه مقابل تلف "التابلت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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