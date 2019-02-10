فنزويلا تصفع ترامب.. وتحول حساباتها النفطية إلى روسيا

حسام رضوان

أعلنت شركة النفط الحكومية الفنزويلية "بي دي في إس إيه" أنها نقلت الحسابات المصرفية لمشاريع النفط المشتركة إلى حساب "جازبروم بنك" الروسي.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، طالبت الشركة الفنزويلية من عملائها تحويل الأموال من مبيعات النفط إلى الحسابات الجديدة للبنك الروسي. وذلك على خلفية العقوبات الأمريكية على فنزويلا.

وأضافت الوكالة أن النفط الفنزويلية طالبت كذلك الشركاء الأجانب من بينهم شيفرون"، "إيكنور" و"توتال" أن يقرروا ما إذا كانوا سيبقون على مشاركتهم في مشاريع النفط المشتركة أم لا.