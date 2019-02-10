كولونيل فنزويلي أعلن انشقاقه عن مادورو وولاءه لغوايدو

أعلن الكولونيل في سلاح البرّ الفنزويلي روبن ألبرتو باث خيمينيث، "أنّه لم يعد يعترف بسلطة الرئيس نيكولاس مادورو، وسيخضع من الآن فصاعداً لسلطة رئيس البرلمان خوان غوايدو كرئيس انتقالي وقائد أعلى للقوات المسلّحة الوطنية".
وبيّن في شريط مصوّر، "أنّنا نحن غير الراضين نشكّل 90 بالمئة من القوات المسلّحة ويتمّ استخدامنا لإبقائهم في السلطة"، في إشارة إلى حكومة مادورو.
ودعا الكولونيل إلى "السماح بإدخال المساعدات الانسانية الّتي أرسلتها الولايات المتحدة الأميركية إلى الحدود الكولومبية مع فنزويلا ولكن مادورو منع إدخالها".
يُذكر أنّ الأسبوع الماضي، أعلن الجنرال في سلاح الجو فرانشيسكو يانيز، انشقاقه عن سلطة مادورو وولاءه لغوايدو.
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