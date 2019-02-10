السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن أطلقت رسميا حملتها لانتخابات الرئاسة الأميركية

أطلقت القيادية بالجناح التقدمي للحزب الديمقراطي عضو ​مجلس الشيوخ الأميركي​ عن ولاية ماساتشوستس، إليزابيث وارن، رسميًّا حملتها لانتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2020.

وشدّدت وارن (69 عامًا)، على أنّه "لن يكون كافيًا ألّا نوقف الأمور الشنيعة الّتي تفعلها هذه الإدارة، ولن نقوم بمجرد تجارب، ضرائب من هنا وتشريعات من هناك، بل سنحارب من أجل تحقيق تغيير كبير وبنّاء".

وركّزت على أنّ "هذه المعركة من أجل حياتنا. المعركة لبناء ​الولايات المتحدة الأميركية​ الّتي من الممكن أن تتحقّق فيها الأحلام. الولايات المتحدة الّتي تعمل لصالح الجميع. ولهذا السبب أقف هنا اليوم، لأعلن ترشحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأميركية".

ووارن واحدة من مجموعة متزايدة ومتنوّعة من الديمقراطيين الّذين يتنافسون من أجل الحصول على فرصة منافسة الرئيس ​دونالد ترامب​ المرشح الجمهوري المحتمل في الانتخابات المقبلة.