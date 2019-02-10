مصادر لرويترز: فنزويلا تحول حسابات مشروعات نفطية إلى بنك روسي

كشفت مصادر لوكالة "​رويترز​" أن "شركة ​النفط​ الحكومية الفنزويلية تطلب من العملاء في مشروعاتها النفطية المشتركة إيداع عائدات المبيعات في حساب فتحته في الآونة الأخيرة في جازبرومبنك الروسي. كما أمرت مشروعها المشترك مع شركتي إيكنور و​توتال​ وقف إنتاج النفط الثقيل بسبب نقص النفتا اللازمة لتخفيف الإنتاج بعد أن منعت العقوبات الموردين الأميركيين لهذا ​الوقود​ من تصديره إلى ​فنزويلا​".

وتأتي خطوة الشركة النفطية الحكومية عقب العقوبات المالية الصارمة ​الجديدة​ التي فرضتها ​الولايات المتحدة​ في 28 كانون الثاني واستهدفت منع الرئيس اليساري ​نيكولاس مادورو​ من الوصول إلى عائدات البلاد النفطية ومنذ ذلك الوقت تضغط شركة النفط الفنزويلية على شركائها الأجانب في المشروعات المشتركة في منطقة أورينوكو بيلت المنتجة للنفط كي يقرروا رسميا ما إذا كانوا سيستمرون فىي هذه المشروعات.