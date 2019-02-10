سلطات أميركا طرحت في مجلس الأمن مشروع قرار يدعو لتنظيم انتخابات رئاسية بفنزويلا

طرحت ​الولايات المتحدة الأميركية​ في ​مجلس الأمن الدولي​، مشروع قرار يدعو إلى تنظيم انتخابات رئاسية في ​فنزويلا​ وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها.

وينصّ مشروع القرار الأميركي، على أنّ مجلس الأمن يبدي "تأييده الكامل للجمعية الوطنية باعتبارها المؤسسة الوحيدة المنتخبة ديمقراطيًّا في فنزويلا". كما يبدي المجلس، وفق النص الأميركي، "قلقه العميق إزاء العنف والإفراط في استخدام القوة من جانب قوات الأمن الفنزويلية ضد المتظاهرين السلميين غير المسلحين".

ويدعو المجلس، إلى "الشروع فورًا في عملية سياسيّة تؤدّي إلى انتخابات رئاسيّة حرّة ونزيهة وذات مصداقية، مع مراقبة انتخابية دوليّة، وفقاً لدستور فنزويلا".

كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، بحسب النص الأميركي، "استخدام مساعيه الحميدة للمساعدة في ضمان إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية".