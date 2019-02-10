مزارعون يونانيون قطعوا الطرقات بنحو 600 جرار زراعي احتجاجا على أسعار الوقود

قطع مزارعون يونانيون، العديد من الطرقات خصوصًا في شمال البلاد مستخدمين نحو 600 جرار زراعي، احتجاجًا على أسعار ​الوقود​، ومتوعّدين بـ"زيادة الضغط على الحكومة".

وأعلن المتحدث باسم المحتجين عضو اللجنة ​اليونان​ية للحصار كوستاس تزيلاس، "أنّنا نطالب بلقاء نائب رئيس الوزراء يانيس دراغاساكيس".

وقُطع الطريق بين ​أثينا​ وتيسالونيكي، أحد أهم محاور اليونان، لنحو ساعتين.

من جانبه، لفت وزير ​الزراعة​ ستافروس أراخوفيس، إلى أنّ "الحوار مفتوح دائمًا، وليس هناك أي باب مغلق"، موضحًا "أنّه التقى ممثّلي النقابات في 14 كانون الأول لمناقشة مخاوفهم".