"فتح": واثقون من موقف السعودية تجاه قضيتنا سرًا وعلنًا

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله- أ ش أ:

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب إن القيادة الفلسطينية واثقة من موقف السعودية تجاه القضية الفلسطينية سرا وعلنا.

وأضاف الرجوب، في تصريح خاص لقناة العربية الإخبارية اليوم الأحد، أن الفلسطينيين يأملون بأن يتحول موقف الملك سلمان بن عبد العزيز الرافض للتطبيع مع إسرائيل إلى استراتيجية عربية.

وأشار الرجوب إلى أن القيادة الفلسطينية لديها معلومات تفيد بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغ مسؤولين أمريكيين أن الرياض ترفض أي اتفاق لا يلبي الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.

وكانت القناة العاشرة الإسرائيلية كشفت عن وثيقة سرية إسرائيلية تظهر رفض العاهل السعودي الملك سلمان للتطبيع مع إسرائيل قبل التوصل إلى حل يضمن حق الفلسطينيين في أرضهم وضرورة الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمةً لهم.