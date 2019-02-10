​"الجميع في المدرسة يُحبه".. قصة الطفل الذئب في الهند -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

نشر موقع Barcroft TV البريطاني، تقريرًا عن طفل هندي يدعى "لاليت باتيدار" ولد بمرض "متلازمة الذئب" يحلم في أن تساعده الظروف ليكون ضابط شرطة في بلدة "راتلام" بولاية "ماديا براديش" وسط الهند.

ومتلازمة الذئب مرض غريب يصيب الطفل بشعر كثيف يغطي أغلب المناطق في جسده، حيث ظهر لاليت في الفيديو والشعر يغطي وجهه.

ويقول لاليت، 13 عامًا، ويدرس في الصف الثامن بإحدى المدارس في قريته، للموقع البريطاني: "ولدت بشعر كثير على وجهي، وهذا يجعلني مختلفا عن الآخرين".

"أحيانا أتمنى لو أنني مثل بقية الأطفال، لكن لا يمكنني فعل شئ حيال ذلك" يقول لاليت بأسى.

تحكي والدته بارفاتيباي باتيدار، البالغة من العمر 42 عامًا، "بعد نصف ساعة من ولادة لاليت، ذهلت عندما رأيك الشعر يغطي جسده بكمية غير طبيعية.. فطلبنا على الفور طبيب الأطفال بالقرية لفحصه فقص شعره ثم قال لايوجد علاج له".

تضيف الأم: "لدي 5 فتيات ونصلي كثيرًا ليشفى لاليت".

على الرغم من أن لاليت اعتاد على حالته، لكنه يعاني من صعوبات في التنفس والرؤية بسبب شعره الزائد.

بحثت الأسرة طويلاً عن علاج لمرض طفلها الغريب لكنها لم تجد.

أما أبيه بنكاتلال باتيدار، 45 عامًا، مزراع: "عندما كان لاليت بعمر سنتين، أخذته لمستشفى كبير في بارودا وهناك فحصه فريق من الأطباء، وأخبروني أنه ليس هناك علاج لهذا المرض".

يتفوق لاليت في مدرسته ويحب الرياضة، حيث يقول مدرسه "بابلال"، "أدرس لـ(لاليت) منذ عامين.. هو ملتزم في دراسته ومتميز في الرياضة.. الجميع داخل الفصل يحبه".

ويضيف: "في البداية عندما جاء إلى المدرسة، فوجئ الناس بمظهره لكن الآن الجميع اعتاد عليه ولم يعامله أحد بطريقة مختلفة".

ورغم ذلك، لم يسلم "لاليت" من التعليقات المهينة خارج بلدته، "أحيانًا عندما أذهب إلى المدينة.. الناس تحدق بي وبعضهم دعاني بالقرد.. لكن عائلتي وأصدقائي يدافعون عني في تلك المواقف".

"أحيانًا اتمنى لو أخضع لعملية جراحية ليختفي شعري .. لأني أكون مثل أي شخص، لايتردد أحد في اللعب معي".

لكن على الرغم من انتكاسته، فإن لاليت متفائل بشأن مستقبله ويطمح في الانضمام للشرطة ""ويضع كل اللصوص والمجرمين في السجن".

يضيف لاليت: "أريد كسب أموال كأي شرطي أمين، وأيضًا الاعتناء بأبي وأمي.. لقد فعلوا الكثير من أجلي".