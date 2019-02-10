وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيفي للشباب بالمنوفية.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة عبدالكريم:

يفتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم الأحد، فعاليات ملتقى التوظيف الأول للشباب لعام 2019 بالاستاد الرياضى فى شبين الكوم، ويوفر 9490 فرصة عمل للذكور والإناث، منها عدد من الفرص لذوى الاحتياجات الخاصة توفرها نحو 76 شركة، بحد أدنى فى الأجر 1200 جنيه والأقصى وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة فى الوظائف المختلفة، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة".

كما يوزع الوزير والمحافظ 75 شهادة "أمان" على العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمنوفية، ويلتقى بعض رئيس الجامعة ونائبه، وأعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى، ونائب مطران المنوفية.

ومن المقرر أن يزور الوزير مجموعة المصانع بالقطاع الصناعى لمجموعة العربى بقويسنا، والقيام بجولة ميدانية لزيارة مدرسة العربى الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية .