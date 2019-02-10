"التعليم" تبدأ توزيع "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبد الكريم

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع الكمبيوتر اللوحي (التابلت) على طلاب الصف الأول الثانوي يوم 10 فبراير المقبل، مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت الوزارة ، أنه جاري وصول واستلام باقي الأجهزة اللوحية، مؤكدة أن نسبتها لا تتعدى 12% من المجموع الكلي للأجهزة التي وصلت فعليًا إلى المديريات.

وأشارت الوزارة إلى أنه جاري الانتهاء من المراحل الأخيرة من المسارات الداخلية للشبكة وكابلات الفايبر، وتم الانتهاء من أغلبها في مدارس الجمهورية، لافتة إلى أنه جاري أيضا الانتهاء من التجهيزات الخاصة بنظام الامتحانات، حيث جرى تركيب الأجهزة الخاصة بنظام الامتحانات ببنك المعرفة، وجاري تجهيز النظام للعمل به، على أن يتم تدريب الطلاب عليه قبل امتحانات نهاية العام.