الجيش الليبي يشن ضربات تحذيرية قرب حقل الفيل النفطي

قال مهندس بحقل الفيل النفطي، إنّ قوات الجيش الوطني الليبي "نفذت أربع ضربات جوية تحذيرية قرب الحقل النفطي". بحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء .

وأضاف المهندس الذي لم تذكر الوكالة اسمه "أنّ المستهدف من التحذير هو علي كنة آمر منطقة سبها العسكرية والذي عيّنه فائز السراج، الأسبوع الماضي".

وأضاف بيان بأن الضربات ألحقت أضراراً بالبنية التحتية للحقل ومدرج المطار الخاص به . لكن البيان لم يتضمن تفاصيل بشأن سقوط ضحايا.

وبدأت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الشهر الماضي هجوماً في الجنوب لقتال متشددين وتأمين حقول النفط وتحركت إلى حقل الشرارة النفطي المغلق.