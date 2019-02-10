حالة الطقس: أمطار متفرقة وبارد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الأحد، غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وغدا، الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما بعد غد، الثلاثاء، فيكون الجو غائما جزئيا بشكل عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.