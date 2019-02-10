كولونيل بجيش فنزويلا يعلن ولاءه لجوايدو: مادورو يستخدمنا ليبقى بالسلطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن كولونيل فنزويلي في شريط فيديو بثّ، السبت، أنه لم يعد يعترف بسلطة الرئيس نيكولاس مادورو، وسيخضع من الآن فصاعداً لسلطة خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً انتقالياً واعترفت بشرعيته حوالي 40 دولة.

وقال الكولونيل في سلاح البرّ روبن ألبرتو باث خيمينيث، في شريط فيديو بثّ عبر شبكات للتواصل الاجتماعي: "أنا ما عدت أعترف بمادورو رئيساً وأعترف بخوان جوايدو رئيساً انتقالياً وقائداً أعلى للقوات المسلحة الوطنية".

وأضاف "نحن غير الراضين نشكل 90% من القوات المسلحة، ويتم استخدامنا لإبقائهم في السلطة"، في إشارة إلى حكومة مادورو.

ودعا الكولونيل أيضا، في شريط الفيديو، إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى الحدود الكولومبية مع فنزويلا ولكن مادورو منع إدخالها.

والأسبوع الماضي أعلن الجنرال في سلاح الجو فرانشيسكو يانيز انشقاقه عن سلطة مادورو وولاءه لجوايدو، في شريط فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويومها سارعت القوات الجوية إلى نشر صورة للجنرال مشطوبة بالأحمر، وكتبت فوقها كلمة "خائن".

والجنرال يانيز هو أعلى عسكري ينضم علناً إلى جوايدو، فيما يراهن مادورو على دعم القوات المسلحة من أجل البقاء في السلطة.

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الفرنسية، الجمعة، قال جوايدو الذي اعترفت به نحو 40 دولة رئيساً للجمهورية بالوكالة، إنه مستعد لكل شيء، بما في ذلك السماح بتدخل عسكري لطرد نيكولاس مادورو من السلطة.