أمن درنة يعلن انتهاء العمليات العسكرية في المديرية

أعلنت مديرية أمن مدينة درنة الليبية، مساء السبت، في بيان مقتضب، انتهاء العمليات العسكرية بالمدينة وتحريرها بالكامل من الجماعات الإرهابية.

وكان مصدر عسكري ليبي كشف عن أن قوات الجيش الوطني أنهت العمليات العسكرية في محور وسط مدينة درنة شرقي البلاد، مؤكداً أن القوات بدأت مرحلة التطهير وملاحقة فلول الجماعات الإرهابية في المنطقة.

وأكد المصدر الليبي، في تصريحات خاصة لـموق "العين الإخبارية"، الجمعة، أن الوحدات العسكرية التابعة لقوات الجيش تلاحق العناصر الإرهابية التي تختبئ في محور وسط المدينة، مشيراً إلى تحفظ قوات الجيش على جثث لعناصر الجماعات الإرهابية في تلك المنطقة.

وذكر المصدر أن غرفة عمليات عمر المختار في درنة ستعلن قريباً تحرير المدينة بشكل كامل من قبضة الجماعات الإرهابية، وذلك بعد انتهاء جميع العمليات الأمنية والعسكرية التي تقودها قوات الجيش والشرطة في المدينة.

وكان القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر أعلن يوم 8 مايو/أيار 2018 بدء عملية عسكرية لتحرير مدينة درنة من الإرهابيين، وذلك بعدما وصلت المساعي السلمية إلى طريق مسدود ورفض الجماعات المتطرفة الخروج من المدينة وتسليم أسلحتهم.

وتفرض قوات الجيش الوطني الليبي على نحو 90% من مساحة البلاد، وتتخوف جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المتحالفة معها من تقدم قوات الجيش الليبي نحو العاصمة طرابلس.