جبيو: علاقتنا مع الإمارات قائمة على أسس متينة وصلبة

وصف وزير الخارجية الإثيوبي ورقنه جبيو، السبت، علاقات بلاده مع دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها تقوم على أسس متينة وأرضية صلبة، مشيداً بالدعم الإماراتي لأديس أبابا والجالية الإثيوبية بأبوظبي.

وذكر جبيو، خلال لقائه في العاصمة أديس أبابا ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بدولة الإمارات، أن البلدين يعملان على تعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

ولفت وزير الخارجية الإثيوبي إلى أن إثيوبيا وضعت لبنة أساسية في علاقاتها مع دول الشرق الأوسط والعرب، وذلك من خلال استقبالها الهجرة الإسلامية الأولى.

من جانبها، أشادت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بدولة الإمارات، بالتحول الشامل الذي تشهده إثيوبيا بقيادة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مضيفة أن دولة الإمارات العربية ملتزمة بتعزيز وتوطيد علاقاتها مع أديس أبابا، خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية.

وتشهد العلاقات الإماراتية الإثيوبية تطوراً ملحوظاً على مختلف الأصعدة، وتوجت بزيارة الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا منتصف يونيو/حزيران الماضي.

وحينها أعلن أحمد شيد، رئيس مكتب شؤون الاتصالات الحكومية في إثيوبيا، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستودع مليار دولار في البنك المركزي الإثيوبي لتخفيف نقص العملة الأجنبية.

وبدأت العلاقات بين البلدين في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ورئيس الوزراء الإثيوبي الراحل مليس زيناوي، وافتتحت إثيوبيا أول قنصلية تابعة لها في الإمارات عام 2004، ثم افتتحت الإمارات في عام 2010 سفارة لها في أديس أبابا، تبعتها بفتح سفارة لها في أبوظبي 2014.