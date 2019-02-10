صحيفة: تكشف الإمارات عن قدراتها الاستثنائية على الجمع بين أفضل العقول

قالت صحيفة إماراتية ، إن أعظم ما يميز الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق أهدافها العليا هو أنها مؤسسية وتراكمية، ومشغولة دائماً بالبشرية ومستقبلها، وتسعى للبحث عن حلول مستدامة للتحديات التي تواجهها.

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" - " أن ذلك يتجلى أوضح ما يكون في القمة العالمية للحكومات التي تنطلق غداً، حيث تكشف الإمارات مجدداً، عن قدراتها الاستثنائية على الجمع بين أفضل العقول في العالم من صانعي القرار والسياسات والخبراء، للحوار والتشاور، من أجل مستقبل أفضل للإنسان ..بصرف النظر عن عرقه ولونه ودينه.

وأوضحت أنه في مواجهة واقع دولي، تحاول جماعات مارقة وأفكار متطرفة أن تفرض نفسها عليه أو تختطفه، يتعاظم دور الحكومات من أجل ضمان أمن واستقرار العالم، وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعوب وتطلعاتها للرخاء والرفاهية ..

وتابعت "لذلك، تمثل القمة الحكومية بمختلف فعالياتها، وبالقضايا المطروحة فيها، منصة مهمة ينتظرها العالم كله سنوياً، لاستكشاف أفضل الأفكار والتصورات التي تساعد المؤسسات الفاعلة بكل دولة على الوصول إلى أكثر الممارسات فعالية لحل المشكلات والتغلب على الصعاب، بالتركيز على الابتكار والاستفادة من حلول التكنولوجيا.

ومضت إن القمة حققت إنجازات كبيرة منذ انطلاقها قبل 7 سنوات، ونجحت بجهودها الدؤوبة والمثابرة في تغيير مفهوم العمل الحكومي، بل طبيعة علاقة القطاع الخاص مع المجتمعات ..

مشيرة إلى أنه يمكن بسهولة تلمّس جانبا من تلك النجاحات، بالنظر إلى ما حققته حكومة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" من نهضة تنموية كبرى، جعلت حياة الناس أفضل وأسعد.