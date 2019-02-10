الولايات المتحدة تتعهد بالضغط علي إيران بعد الكشف عن صاروخ باليستي

تعهدت الولايات المتحدة بالاستمرار في الضغط على إيران بلا هوادة لردع برنامجها الصاروخي بعد أن كشفت إيران النقاب عن صاروخ باليستي جديد يبلغ مداه 1000 كيلومتر جديد بعد أيام من اختبار صاروخ كروز.
وكانت هذه الخطوة أحدث استعراض للقوة العسكرية للبلاد وهي تحتفل بالذكرى الأربعين للثورة في وقت تصاعدت فيه حدة التوتر مع الولايات المتحدة وفقا لتقرير نشرته وكالة سيباه الإخبارية الرسمية.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو في بيان اليوم، إنه يجب إيقاف استمرار إيران في خرق المعايير الدولية.
وأضاف "يجب أن نعيد القيود الدولية الأكثر صرامة لردع برنامج الصواريخ الإيراني، وستستمر الولايات المتحدة في دعمها المستمر في جميع أنحاء العالم لمواجهة نشاط النظام الصاروخي البالستي المتهور، وسنستمر في فرض ضغوط كافية على النظام حتى يغير سلوكه الخبيث - بما في ذلك التنفيذ الكامل عقوباتنا".
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