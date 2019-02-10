تقرير رسمي من أردوغان يكشف فصل مليون موظف خلال 6 أشهر

كشف تقرير صادر عن وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، فصل ما يقرب من مليون شخص من 16 مجال عمل مختلف خلال الأشهر الستة الأخيرة.
وذكر التقرير أن الأشهر الستة الأخيرة شهدت فصل 917 ألفا و576 شخصا على الأقل من 16 مجال عمل خلال الفترة الممتدة.
وأوضح التقرير أن المفصولين من العمل يعملون في مجالات عدة مثل الإسكان، والترفيه، والحرف المعدنية، والمحاجر، والتعدين، والحرف الزجاجية.
وعكست إحصاءات البطالة الخاصة بهيئة الإحصاء التركية زيادة بنحو 1.3 نقطة في معدلات البطالة خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر السابق لتسجل 11.6 في المئة، وخلال الشهر نفسه ارتفع عدد العاطلين عن العمل في الفئة العمرية بين 15 عاما فيما فوق بنحو 501 ألف شخص ليصل الإجمالي الإجمالي إلى 3 ملايين و788 ألف شخص، بحسب صحيفة زمان التركية.
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