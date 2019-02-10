مقتل صحافي في محطة إذاعية في المكسيك بالرصاص

أفاد مكتب مدع في المكسيك، لوكالة "فرانس برس"، بأنّ "صحافيًّا مكسيكيًّا يُدعى خيسوس راموس رودريغيز، ويعمل في محطة إذاعية، قُتل بالرصاص في مطعم في مدينة إميليانو زاباتا في ولاية تاباسكو شرق العاصمة مكسيكو"، ليصبح ثاني صحافي يقتل في عام 2019 في المكسيك، الّتي باتت أحد أخطر بلدان العالم على الصحافيين.
وكان رودريغيز يقدّم نشرة محطة "99,9 اف ام" منذ أكثر من 20 عامًا".
وفي 21 كانون الثاني الماضي، قُتل مدير إذاعة محلية في ولاية باها كاليفورنيا، في شمال شرق المكسيك.
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